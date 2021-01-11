貨櫃船運市場2020年12月開始運價周周調漲，市場到底有多好，萬海（2615）11日最新公布的數據顯示，12月營收116.09億元，年增75.71％，月增32.66％；以經營海運承攬業為主的台驊投控，12月營收18.21億元，年增82.15％，月增14.10％，其中海運部分營收11.18億元，年增99％，

萬海去年全年營收822.65億元，年增12.77％。由於東南亞區間航線是從11月上旬開始調漲運價，11月底擴大調漲範圍與幅度，萬海亞洲區間航線佔比近八成，12月營收出現明顯增長。

台驊投控1~12月合併營收為151.52億，較去年同期成長34.18％，其中海運進出口業務86.15億元，佔總營收56.86％，年增率33.85％，空運進出口業務營收50.19億元，佔總營收33.12％，年增率50.61％，物流業務營收15．19億元，佔總營收10.02％，年減0.36％。

(工商 )