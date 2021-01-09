總統蔡英文去年宣布將在今年開放含萊克多巴胺的豬肉進口，引發廠商多使用國產豬肉，外界認為恐怕是此因素使近期毛豬價格節節高升，農委會畜牧處副處長江文全表示，主要是因為天氣冷，民眾的肉類需求增加，價格因此些微上揚，目前已協調主要供應管道增加供應，今年養豬頭數比去年多，毛豬供應充裕，民眾可以放心。

中央畜產會今天召開「畜禽年貨 農遊快樂購」記者會，中央畜產會董事長林聰賢會中提及，國產豬最近價格較高，主要是季節性因素，呼籲大家多採用國產肉品。

江文全指出，毛豬價格近日維持在平均74元左右，主要是因為天氣冷、肉類消費需求增加所致，但因今年供應頭數充裕，預估春節期間毛豬價格仍會在每公斤80元的價格，他也提及，預計在本月21日召開毛豬調配會議，討論下個月毛豬供應。

外傳雞價因萊豬進口上漲，江文全說，毛雞價格目前每台斤約26.5元，沒有受到影響，價格十分穩定。

(中時 )