台北市動保處今天表示，接獲通報，陽明山頂山石梯嶺附近有2隻野化水牛死亡，其中1隻疑因氣溫驟降凍死、另1隻則死亡多日，後續將派員上山解剖，釐清水牛死因。

寒流來襲，氣溫驟降，陽明山昨天也降雪，今天持續低溫。台北市政府動物保護處接獲通報，陽明山石梯嶺有2隻野化水牛死亡，其中1隻死亡多日，屍體已腐爛，另1隻則疑因天冷凍死。

動保處指出，預計11日會派員上山針對近日死亡的水牛進行檢剖，釐清死因。

動保處日前統計，陽明山國家公園去年共有35隻野化水牛死亡。

(中央社)