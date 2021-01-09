美國12月非農業就業人口意外遜於預期，美國總統當選人拜登在報告出爐後表示，美國民眾需要更多經濟援助，他預計在14日宣布最新紓困計畫，規模將上看「數兆美元」。

拜登8日公布經濟團隊成員時表示，新政府將再推出紓困方案，內容包括援助深受新冠肺炎打擊的州與地方政府，以及因疫情失去工作或無法負擔租金的民眾。

拜登亦呼籲國會迅速行動，將聯邦最低工資上調到至少每小時15美元，同時直接發給民眾2,000美元現金。民主黨在國會2020年12月通過的上一輪紓困案，便主張發放2,000美元紓困金，但降到600美元才與共和黨達成共識。

拜登表示：「我們需要提供家庭、中小企業更多直接援助，包括完成發放2,000美元紓困支票，600美元根本不夠。」他透露將在14日公布最新紓困方案。

民主黨在5日的喬治亞州參議員決選取得勝利，順利掌控國會兩院，讓拜登有能力推出更大規模的紓困計畫。拜登將於1月20日宣誓就職。

根據美國勞工部8日公布，由於美國新冠肺炎疫情升溫，導致餐廳和其他商家暫停營運，美國12月非農業就業人口意外減少14萬人，寫下八個月來首次下滑紀錄。

拜登原先的規畫是推出規模1兆美元以下的方案，不過他8日表示，經濟研究證實，目前的公衛危機相當嚴峻，再加上當前超低利率環境，即便加重財政赤字，即刻採取行動才能提振經濟。

拜登向記者表示，政府的當前要務是協助民眾擺脫公衛與經濟危機，避免長期失業、飢餓、無家可歸和企業倒閉等情事發生，加重經濟成本。

拜登也矢言減緩新冠肺炎病毒散播速度，新冠肺炎每天奪走4,000名美國人生命，人數多過 珍珠港事件或911恐怖攻擊事件。

(工商 )