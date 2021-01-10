台中市北區今（10）凌晨3點多，在永興街和健行路口附近被民眾發現空氣中瀰漫大量瓦斯味，疑似是天然氣管線外洩，消防隊到場後經測量，發現甲烷濃度達2%，已有爆炸危險，緊急拉起封鎖線管制，並通知民眾撤離；據悉，甲烷目前已逐漸消散，消防單位也已確認安全、撤離現場。

(中時新聞網)