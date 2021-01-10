台中深夜街頭甲烷濃度達2％ 警消急撤離民眾：有爆炸危險 07:322021/01/10 中時新聞網 宋原彰 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 台中市北區今（10）凌晨3點多，在永興街和健行路口附近被民眾發現空氣中瀰漫大量瓦斯味，疑似是天然氣管線外洩。（示意圖/達志影像/Shutterstock提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台中市北區今（10）凌晨3點多，在永興街和健行路口附近被民眾發現空氣中瀰漫大量瓦斯味，疑似是天然氣管線外洩，消防隊到場後經測量，發現甲烷濃度達2%，已有爆炸危險，緊急拉起封鎖線管制，並通知民眾撤離；據悉，甲烷目前已逐漸消散，消防單位也已確認安全、撤離現場。 明回暖1日下周寒流再襲 急凍2天最冷時刻曝 高雄甲仙低溫7.9度 民眾穿厚衣燒柴火取暖 (中時新聞網) #撤離 #甲烷 #濃度 #2% #民眾 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 台中福壽山今晨-8度！民眾癡等3天盼到瑞雪樂翻 09:432021/01/09 生活 影／挺反萊豬公投 馬英九：8／28把萊豬塞回蔡英文口中 09:352021/01/09 政治 台中女麗購活動 首位汽車、十萬元現金得主誕生 19:582021/01/09 生活 嘉縣反萊豬公投連署 吸引400人參與守護下一代健康 15:402021/01/09 政治 冰霰融盡！陽明山解除交管 民眾可自由上山 12:262021/01/09 生活 疑天冷肇禍 台中中年男路倒送醫生命垂危 15:592021/01/09 社會 高雄無障礙公車 成長率冠6都 04:102021/01/09 地方新聞 領送暖箱 拉拉山里長驅車2小時 04:102021/01/09 地方新聞 三芝家庭式工廠疑電線走火釀火警 2大1小一度受困 17:202021/01/09 社會 三重火鍋店換瓦斯桶釀意外 2女員工遭火吻臉部燒傷 12:332021/01/09 社會 反萊豬、綁大選公投連署 今起跑 04:102021/01/09 生活新聞 社會熱門新聞 如爆炸現場 花蓮深夜飛車衝撞 14汽機車遭波及 - 社會 都是國家養我的 獨生子念軍校退伍拒養年邁雙親 下場曝光 - 社會 火辣汽車女業務簽約照瘋傳 網嗨爆：兩盞大燈太閃 - 社會 親一下噴30萬 小黃滑行撞藍寶堅尼1500萬小牛 維修費驚人 - 社會 真理大學台文館換鎖風波 師生發聲明籲校長道歉 - 社會 - 中央社 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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