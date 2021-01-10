江啟臣與盧秀燕一起合體，到建國市場連署點，呼籲民眾一起站出來，用公投展現民眾意志。（馮惠宜攝）

江啟臣也透露，昨天黨部也收到新竹市主動站出來願意擔任連署點的鄉親，居然遭受到地方警察局去設巡邏箱，心生恐懼。（馮惠宜攝）

政府開放萊豬進口生效後，國民黨力拚發起「還我公投」、「反萊豬」雙公投，9日起在全台超過上百個市場或人潮聚集地點擺攤宣傳連署，10日國民黨主席江啟臣與台中市長盧秀燕也合體共同宣傳，江臣啟特別透露，有新竹支持者提供簽署據點遭警方照三餐巡邏而退出，他也高分貝喊出「蔡政府連給人民公投的權利都不給嗎？」

10日江啟臣回到台中與台中市長盧秀燕合體，進駐台中重要的菜市場-建國市場連署點，呼籲民眾一起站出來，用公投展現民眾意志。他表示，天氣非常冷，民眾連署踴躍程度抵擋過寒流，他很感動也很心寒，並且說，蔡總統過去曾經講，「如困讓人民在寒冬中出來抗議，這個政府應該感到羞愧。」不曉得蔡政府會不會感到羞愧。

江啟臣話鋒一轉提到，昨天黨部也收到新竹市主動站出來願意擔任連署點的鄉親，居然遭受到地方警察局去設巡邏箱，而且中午、下午、晚上，去問候詢問，因此造成這一位本來很積極熱心想要提供連署點的民眾最後心生恐懼，向黨部反映不要當連署點了；他質疑，蔡政府到底在幹什麼？連讓人民公投的權利都不給嗎？都要用這樣類似查水表的方式，來恐嚇民眾嗎？

(中時 )