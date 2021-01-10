高雄六龜地區受1月上旬寒流影響，正值收穫期的蓮霧，陸續傳出落花、落果等現象，因寒害農損常有遲發，13日前仍持續有寒流影響，災損將持續擴大，市府持續與區公所動員人力勘查災損狀況，農委會為儘速協助受災農友，主動公告辦理高雄蓮霧現金救助，由11日開始受理至20日止，減輕農友損失並協助恢復生產。

六龜地區蓮霧種植約344公頃，目前正值採收期，連日低溫造成落花、落果，農業局呼籲農友，應及時清理果園內落果，田間隨時保持清潔乾淨，並注意水分田間管理，防止後續病蟲害發生。

農業局呼籲，農委會已責成各試驗改良場所組成產業技術服務團，指導農民復耕、施肥及病蟲害防治技術，以儘速恢復產業穩定生產經營。若需技術服務團協助，農友可就近洽高雄農改場詢問。

農業局強調，即日起請本市種植蓮霧受災損失2成以上之農友，務必於1月20日前，持身分證、印章、農會存款簿及土地所有權狀或土地使用同意書等相關文件，盡速向土地所在地區公所申辦現金救助，市府也會儘速勘查辦理相關作業，協助農民復耕復建；需低利貸款者請至當地農會辦理申請。對於其他作物，市府農業局仍請各公所隨時掌握災損情形並持續查報，以確保農民權益。

(中時 )