繼上交所科創板及深交所創業板採用註冊制後，大陸資本市場將加快推動全面註冊制。陸媒引述知情人士透露，全市場推行註冊制的條件逐步具備，2021年全國兩會後全面推行註冊制可期。意味著A股改革進程將持續加快，未來企業在A股上市速度也有望加快。

國際金融報報導，註冊制在制度設計層面，可歸納為「三取消」及「三強化」。即取消對發行價格、節奏、規模的行政管制。取消發審委，建立由交易所審核發行上市，向大陸證監會註冊生效的發行上市審核制。取消分板塊設置的發行條件，實行差異化的上市條件，增強市場包容性和覆蓋面。

與此同時，強化以資訊披露為中心的審核理念。強化發行人的誠信責任和中介機構的把關責任。強化事後監管，確實保護投資者的合法權益。

報導分析，註冊制增量改革將促進存量改革，即科創板註冊制改革將促進主板、中小板等A股市場全面改革。同時，運用金融手段及力量，支持實體經濟發展，為風險投資基金等開闢更好的退出管道。資本市場將更好地支持創新體系，促進結構性改革。

(工商 )