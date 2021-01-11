台灣內需消費強勁，特力(2908)集團及集雅社(2937)2020年合併營收同步攀高，其中特力去年12月合併營收達43.63億元，月增37.16%，累計2020年合併營收達418.01億元，創下歷年新高；集雅社去年12月合併營收為3.38億元，月增1.5%，累計2020年合併營收28.86億元，亦創下歷年新高。

特力集團受惠於貿易事業體及台灣零售事業雙引擎穩定成長，去年12月合併營收為43.6億元，月增37.16%，年成長27.6%，創下單月歷史新高，累計2020年合併營收達418.01億元，年成長9.83%，亦是歷年新高。

就兩大事業體來看，受惠歐美零售商拉貨力道強勁，貿易事業體去年12月合併營收為22.2億元，年成長48.6%，累計2020年合併營收為231億元，年成長20.5%。

在台灣零售事業體部分，去年12月合併營收為15.6億元，年成長0.9%，累計2020年合併營收為165.8億元，年成長2.5%。

特力表示，貿易事業體出貨動能表現依舊暢旺，銷售成長動能可望持續穩健成長；台灣零售通路除持續強化自身商品差異化外，亦整合旗下各大通路，提供更多元的服務品項，已持續9個月營收正成長，預計在農曆年節前，台灣零售事業體可望持續銷售力道與成長趨勢。

受到疫情影響，許多公司把尾牙轉換成禮券，民眾亦把出國旅遊基金轉換其他消費，帶動全台百貨業績上揚，全台百貨擁有52家專櫃的集雅社(2937)去年12月營收為3.38億元，年成長16.01%，2020年營收28.86億元，年成長21.31%，再創歷年新高。

由於3倍券於今年1月1日起截止使用，且許多公司將尾牙預算轉換成百貨禮券帶動買氣，加上聖誕節、新年等節慶加持，使得去年12月全台百貨銷售氣勢銳不可擋，進而帶動集雅社業績攀高。

繼2020年營收繳出創新高的成績，集雅社在公司整體的營運規劃上也有新目標，在百貨門市部分，除原有的52家門市外，目前也有多家百貨正進行接觸中，加上今年3月即將開幕的高雄義享百貨專櫃店，今年預計朝55家到60家百貨櫃位目標邁進。

在旗艦門市街邊店，今年也預計拓點1到2家；強調多元品項販售的商用工程通路，今年上半年中部將有新門市開幕，全年亦預計有3家新的商用工程街邊門市開幕。

此外，電商也是目前相當熱門的銷售通路，以往集雅社在電商平台上只販售大家電與音響；今年公司預計增加更多元及更多品牌的小家電搶市，公司也將持續在百貨、商用工程等門市進行拓展，希望今年營運能再創佳績。

(時報資訊)