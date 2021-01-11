台灣工具機出口雖遭逢中美貿易戰、新冠肺炎疫情及新台幣兌美元匯率持續升值等利空襲擊，東台、程泰、亞崴、台中精機、永進及友嘉集團等工具機大廠去年第三季末、第四季初大陸市場接單回升，2020年12月出口值終於回至2億美元以上而達2.06億美元，年減幅縮減至18％，2020年出口值比2019年衰退近三成。

依據台灣機械工業公會彙總統計，2020年12月台灣工具機出口值為2.06億美元，比2019年同期衰退18％，已有逐漸回升的情況，主因是2020年12月出口至中國大陸，較2019年同期成長1.7％。2020年台灣工具機出口值為21.5億美元，較2019年同期減少29.7％。

機械公會分析台灣工具機2020年外銷衰退主因是2020年受新冠肺炎病毒疫情全球擴散的影響，尤其是歐美疫情非常嚴重，全球主要國家投資放慢，也導致我工具機出口歐美市場大幅下降。另外一個重要原因則是新台幣是強勢貨幣，也不利於出口。

機械公會公布，2020年台灣工具機出口至中國大陸年減17％，美國年減幅33％，俄羅斯年減23％，越南年減42％，泰國年減41％，印度年衰退54％，日本年減46％，荷蘭年減52％，德國年減58％，韓國年減18％，義大利年減46％，馬來西亞年減35％，印尼年減43％。成長市場則是土耳其年增幅高達82％，香港年成長21％。

(工商 )