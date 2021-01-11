終結鋼筋7連漲 豐興本週盤價維持平盤 11:122021/01/11 工商 林憲祥 、高雄 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 由於國際廢鋼原料行情波動不大，豐興11日開出的本週內銷盤價，包括廢鋼、鋼筋及型鋼產品價格，全面維持平盤，其中鋼筋在連七漲後，首度平盤。 豐興開盤後，廢鋼每公噸收購牌價維持11,200元，鋼筋每公噸牌價維持19,900元，型鋼每公噸牌價維持23,800元。 富旺處份工業區不動產大進補 12月營收激增3倍 早盤量價齊揚 業外進補＋完工交屋高峰 興富發 全年獲利拚大躍進 (工商 ) #豐興 #鋼筋 #本週 #型鋼 #終結 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 興大USR計畫 勇奪雙獎項 04:102021/01/10 企業經營 總經理宗緒惠 六豐 征服車市變局迎新機 04:102021/01/11 財經要聞 操盤心法－元月效應屢創高，留意乖離擴大 04:102021/01/09 證券．權證 海象好轉 漁業署再派4船搜救永裕興18號 13:522021/01/10 社會 揮別惡臭 樹林後村圳子母溝完工 04:102021/01/09 地方新聞 西方反陸之際 北京在非洲大打疫苗外交恐成芭樂票一張 23:042021/01/10 國際 看屋筆記： 安平區佳鋐謙邑(區域＋價格分析) 09:002021/01/09 建案開箱-台南 2020房價齊漲 這5縣市漲幅逾6%破歷史高點 18:072021/01/09 財經 麗豐、軒郁 今年業績重返成長 04:102021/01/11 證券．權證 警政人事大風吹 傳聞滿天飛 04:102021/01/09 社會新聞 《半導體》欣銓去年營收寫3高 Q1淡季逆強 10:512021/01/11 財經 財經熱門新聞 誰取代大陸成世界工廠？哈佛教授：可能是它自己 - 財經 川普眾叛親離 商界好友急撇清 團隊也遭殃恐難找新工作 - 財經 美元跌勢收斂 買進時機訊號外顯 - 財經 - 工商 高通將捨三星 改投台積 - 財經要聞 - 工商時報 比特幣瘋漲他最心痛 7500枚連硬碟當垃圾丟損88.9億 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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