由於國際廢鋼原料行情波動不大，豐興11日開出的本週內銷盤價，包括廢鋼、鋼筋及型鋼產品價格，全面維持平盤，其中鋼筋在連七漲後，首度平盤。

豐興開盤後，廢鋼每公噸收購牌價維持11,200元，鋼筋每公噸牌價維持19,900元，型鋼每公噸牌價維持23,800元。

(工商 )