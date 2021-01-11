宇峻(3546)自研PC單機經典產品《三國群英傳8》已在Steam上架，原先預計於2021年1月13日正式推出，官方今日公布將提前一天於12日正式發售，《三國群英傳》是宇峻知名IP，單機版的上市可望為宇峻第1季營收帶來動能。

宇峻指出，《三國群英傳8》是《三國群英傳7》後，時隔13年再推出續作，實體典藏包已於日前售罄，並提前結束限量預購活動，Steam數位PC版將於下周二（12日）晚間9點正式發售，數位PC版售價新台幣799元。

《三國群英傳8》也將與雲端串流服務「GeForce NOW聯盟Taiwan Mobile」雲端遊戲平台(GeForceNOW)合作，搭配GeForce NOW將省去玩家安裝或是下載等麻煩，並且跨裝置隨時遊玩《三國群英傳8》。

宇峻去年12月營收在資訊月加持下，回升到1.51億元，年增24.17％，2020年全年營收15.5億元，年增35.1％，創下歷史新高，主要來自於《三國群英傳M》手遊貢獻。

今年第1季除了經典IP單機續作《三國群英傳8》外，還預計推出《幻世錄》等手遊，另外，端遊《三國群英傳2》在大陸推出，也將挹注第1季營收，配合寒假及過年旺季，宇峻第1季營運表現可期。

(時報資訊)