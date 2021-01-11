英國在台辦事處臉書今天公布，英國駐台新任代表鄧元翰 (John Dennis) 到任。鄧代表在12月抵達台灣，並已完成居家檢疫與自我健康管理。

鄧元翰在談到他的新任職時表示：「我很高興也很榮幸能夠擔任英國駐台代表一職。這是一個至關重要的角色，對我來說，這個職位也是自我長期抱負的實現。台灣一直都很高的聲譽，因為在Covid-19防疫上的優異表現，已更進一步在英國和國際上提升。我在上個月抵達台灣後，也親身經歷了令人欽佩的整體防疫措施。」

鄧元翰說，到任的時間點是英國期望進一步加強其在亞太地區關係的這個令人振奮的時間。「我決心與我的專業堅定的團隊一起把握機會：透過在貿易與投資、科學與創新，氣候變遷，教育和共同價值觀等方面已建立的既有強大聯結，進一步深化發展台英關係。」

鄧元翰於1981年加入英國外交、國協及發展部 (前身為英國外交部 FCO)，致力於亞洲、非洲以及商務貿易事務，並有多次駐外經驗，2014年2月至2018年2月期間擔任英國駐安哥拉大使。他也曾借調至私人企業工作。

(中時 )