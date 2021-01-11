宜蘭台7甲線大小貨車對撞 1人昏迷送醫 14:542021/01/11 中時 李忠一 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 宜蘭縣大同鄉台7甲線發生小貨車與大貨車對撞事故，小貨車駕駛昏迷送醫。（翻攝照片／李忠一宜蘭傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 宜蘭縣大同鄉台7甲線6.1公里處，在今天（11日）中午發生小貨車與大貨車對撞事故，小貨車駕駛昏迷送醫，大貨車駕駛腰部輕傷，警方初步研判，車禍疑因是小貨車超車時跨越雙黃線，詳細原因仍待調查釐清。 警方調查，廖姓男子駕駛的小貨車，是從大同鄉英士往四季方向行駛，許姓男子駕駛的大貨車是從四季往英士行駛，疑因廖男跨越雙黃線後，與許男駕駛的大貨車對向擦撞。 宜蘭員山火燒車 人狗成焦屍 台南左轉計程車 撞死台積電工程師 (中時 ) #駕駛 #小貨車 #大貨車 #台7甲線 #車禍 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 台9線南澳至大清水 1／19開放大貨車通行 17:022021/01/11 生活 國3竹林寶山段3車連環撞 嚴重回堵車速僅19公里 10:402021/01/11 社會 國道1號大貨車卡分隔島 科技男追撞亡 04:102021/01/11 社會新聞 合歡山賞雪 警方提醒民眾掛雪鏈 16:502021/01/11 生活 吊掛大貨車勾斷電線 台南善化區停電 12:382021/01/11 社會 台7甲限掛雪鍊 中橫、合歡山預警性封閉 17:282021/01/11 生活 濕冷寒流報到 中橫、合歡山追雪限掛雪鍊 禁機車重機 10:552021/01/11 生活 1分鐘讀財經》聯發科擴大投片 取代高通成台積電第3大客戶 08:162021/01/11 財經 大釋單！聯發科躍台積第三大客戶 04:102021/01/11 財經要聞 清晨恐怖3連撞車禍 年輕保全遭輾慘死車底 15:562021/01/11 社會 9旬阿嬤倒臥田中差點沒命 家屬質疑遭野狗攻擊 14:142021/01/11 社會 社會熱門新聞 闖眷村探險變活春宮直播 阿鬧團隊4人悲慘下場曝光 - 社會 與高中作業員都是月薪40K 碩士工程師哭哭：我是傻子 - 社會 才隔2天花蓮又一員警倒地 49歲鐵路警葉克膜搶救中 - 社會 火辣汽車女業務簽約照瘋傳 網嗨爆：兩盞大燈太閃 - 社會 孩學跆拳道媽偷吃24歲鮮肉教練 綠光警氣討100萬元 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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