宜蘭縣大同鄉台7甲線6.1公里處，在今天（11日）中午發生小貨車與大貨車對撞事故，小貨車駕駛昏迷送醫，大貨車駕駛腰部輕傷，警方初步研判，車禍疑因是小貨車超車時跨越雙黃線，詳細原因仍待調查釐清。

警方調查，廖姓男子駕駛的小貨車，是從大同鄉英士往四季方向行駛，許姓男子駕駛的大貨車是從四季往英士行駛，疑因廖男跨越雙黃線後，與許男駕駛的大貨車對向擦撞。

(中時 )