日盛投信11日表示，CES 2021在1月11日開展，遭逢疫情關係，今年展覽將改為線上展，主題聚焦5G 通訊、AI人工智慧、自駕車、智慧醫療、新創等主題。由於全球最受矚目的汽車展示會逐漸黯淡，CES已逐漸取而代之為汽車大廠非常看重的展覽會場。今年包括Mercedes-Benz、通用汽車（GM）、現代汽車等車廠，皆會推出電動與自動駕駛概念車。

今年預計會有300家汽車相關企業參展，在CES展覽上，福特，現代，寶馬和奧迪等汽車製造商將展示自動駕駛技術的最新進展，包括更智慧化的停車輔助系統，可避免誤操作的碰撞、用腦波技術避免交通事故等等。NVIDIA也將在CES展亮相自駕車等方面的技術進展，將吸引市場目光，後續可望挹注相關產業表現。

日盛全球智能車基金經理人王亨表示，今年新能源汽車市場將進入高速發展期，2019年全球新能源汽車銷量達到220萬輛，得益於歐洲市場放量，2020年預計全球新能源汽車銷量將超過250萬輛，2024年將達到540萬輛，成長將出現大爆發。

王亨指出，歐盟將2030年排放目標從削減40％上修至60％後，有助於新能源車滲透腳步，在此背景下，單車半導體價值將明顯提升，其中功率半導體的增量最為明顯，電動車對應的電壓及功率等級較高，其使用的功率元件不僅單價高，數量也較燃油車高出許多，一台純電動車的用量較燃油車成長550％，今年相關車用電子需求可望同步看漲。

(工商 )