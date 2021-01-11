經濟部加工出口區管理處高雄分處與高雄市政府訓練就業中心為服務民眾求職、換職需要，將於14日上午9時30分至11時在高雄分處後棟第一訓練教室辦理徵才，此次參加徵才的廠商有華新科技、光頡科技、旭宏科技、頎邦科技等4家公司，提供138個職缺，另配合中央流行疫情指揮中心秋冬防疫專案，請參加徵才活動民眾配合量測體溫及相關防疫措施，並請全程配戴口罩參加。

加工處說，此次職缺項目包括設備工程師、廠務工程師、研發工程師、大夜班組長及技術員等，部分廠商還提供員工旅遊、三節獎金、年終獎金、免費供餐等福利，歡迎求職及轉職朋友踴躍參加。高雄分處進一步呼籲求職朋友，可把握與雇主面對面應徵機會，宣傳自身優勢，增加錄取機率。若無法親臨現場的求職朋友，也可多加利用加工處官網查詢，找到理想的工作。活動相關服務事項，歡迎至加工處官網「就業資訊」查詢。

(工商 )