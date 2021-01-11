Sony旗艦無線揚聲器SRS-RA5000、SRS-RA3000，結合Sony獨家沉浸式音效技術與360 Reality Audio科技實現全新概念的「全向式盈滿室內技術」，讓聲音不僅可水平擴展更能由垂直方向漫溢整個聆聽空間，營造立體環繞的聆聽效果。Sony旗艦無線揚聲器全新打造簡約的精品外型設計，為不同空間打造全向式音效及高品質聽覺享受，今(11)日在台開始預購。

Sony旗艦無線揚聲器SRS-RA5000、SRS-RA3000全新推出的「全向式盈滿室內技術」，相較僅以水平方向擴散聲音的傳統技術，全向式盈滿室內技術透過Sony獨家沉浸式音效技術的演算法模擬環繞音效，加上驅動單體的聲學結構配置，可打造水平和垂直音場、全面地傳遞音樂，讓曲目自然充盈在所屬空間營造如同身處咖啡廳般的氛圍，不論在任何角落都可欣賞均衡、和諧的旋律。

SRS-RA5000搭載七組驅動單體，透過三組向上和三組水平單體傳遞全方位音效，運用Sony的聲學設計有效校準使兩個相位的音場接合，另配備一組低音單體則提供重低音表現，使整體空間充滿自然的環繞音效；全新聲音細節校正功能更可偵測空間環境，調節多單體結構以優化音質傳遞最適切的聽覺饗宴。SRS-RA5000支援Hi-res高解析音質提供豐富的細節有如親臨演奏現場，此外，承接旗艦機種的S-master HX數位音質擴大技術和DSEE HX數位音質還原技術，精準擴大並還原被壓縮過的音源，成就高品質的沉浸式居家美聲。

SRS-RA3000則配備一組全音域驅動單體向上發聲，音效藉由擴散器水平漫溢整體空間，底部規劃一對高音單體並藉由聲學導管以及孔洞引導聲波產生垂直音場，再搭配兩側被動式震幅器加乘強勁重低音；內建麥克風可即時啟動自動聲學校正功能，在播放音樂的同時隨時偵測空間聲學條件，無論將主體擺放到任何位置皆能自動優化輸出音效；SRS-RA3000也支援DSEE 位音質還原技術提供豐富的音樂細節；此外，抗潮濕規格更擴充RA3000的使用環境，無論是在衛浴或廚房都能享受沉浸在音樂的饗宴。

Sony旗艦無線揚聲器SRS-RA5000、SRS-RA3000精品外型、立體美聲和智慧運用設計，提供居家聆聽新提案。（Sony提供／黃慧雯台北傳真）

SRS-RA5000、SRS-RA3000皆相容Sony獨家360 Reality Audio音檔，可將特殊3D空間定位編碼的音檔，以更具臨場感的效果傳遞重現；同步支援Sony | Music Center應用程式藉由智慧手機即可輕鬆設定播放清單、調整等化器等客製個人聆聽偏好，此外，還有「自動音量調節功能」可分析音軌確保輸出音量的一致性，保持聆聽的流暢體驗。主機除了支援無線藍牙穩定連結，也可透過NFC一觸即連(僅SRS-RA5000)和Wi-Fi傳輸播放音樂清單，還可啟動與Google Assistant相容的裝置，透過語音操控SRS-RA5000和RA3000；此外，兩款揚聲器皆支援Google Home應用程式Mutil-room功能，可串聯相容喇叭擴充音場效果；輕鬆整合居家聆聽新提案。

Sony旗艦無線揚聲器SRS-RA5000(黑色)建議售價NT$17,900元、SRS-RA3000(黑/ 米白兩色)建議售價NT$9,590元，即日起至2021/1/17至全台通路預購並註冊即送百貨量販電子券。

(科技)