高階電腦DIY、電競和記憶體品牌曜越（3540）2021曜越線上電腦展今（11）日上陣，線上推出搭載了鋼影TOUGHFAN系列產品的全新系列一體式水冷散熱產品-TOUGHLIQUID 240 / 280 / 360 ARGB主板連動版一體式水冷散熱器和TOUGHLIQUID Ultra 240 / 360一體式水冷散熱器。

曜越指出，新推出的鋼影TOUGHLIQUID Ultra 240 / 360一體式水冷散熱器預訂在今年第二季上市，至於鋼影TOUGHLIQUID 240 / 280 / 360 ARGB主板連動版一體式水冷散熱器上市日期更早，落在2月初，走高單價路線的一體式水冷散熱器加入銷售陣營應可以為今年上半年的營運注入活水。

曜越新推出的鋼影TOUGHLIQUID Ultra 240 / 360一體式水冷散熱器使用超高轉速2500RPM的TOUGHFAN 12 Turbo高風壓風扇，形成大風量大幅提升整體散熱效能；風扇搭載新二代長效壽命軸承和特殊液態結晶化合物製成的扇葉，帶來安靜的散熱體驗，加上高效率散熱鰭片，再次提升散熱效能，產品有240mm或360mm兩種尺寸可選擇。鋼影TOUGHLIQUID Ultra 240 / 360一體式水冷散熱器的水冷頭所包含的幫浦採用銅底板，提供絕佳導熱性，且出廠前已預先填充水冷液，不需更換。

曜越指出，水冷散熱器上的LCD螢幕可顯示產品的即時溫度、調整燈效跟顯示玩家上傳的GIF檔，且支援曜越最新TT RGB Plus 2.0軟體，可與其它TT RGB PLUS生態系產品進行連動，打造系統專屬的燈光。

至於另一款新品鋼影TOUGHLIQUID 240 / 280 / 360 ARGB主板連動版一體式水冷散熱器和TOUGHLIQUID系列也採同樣設計，產品配備鋼影TOUGHFAN 12 跟14高風壓風扇，轉速達2000RPM，提供更強的風量進而提升水冷排的散熱效果。一樣採用新二代長效壽命軸承和特殊液態結晶化合物製成的扇葉，提供最佳冷卻效能及靜音效果。同時水冷排搭載高效率散熱鰭片，分別有240mm、280mm和360mm三種尺寸可選擇。水冷頭的部份採用銅底板，並自帶6顆LED燈，上面LOGO還可360度旋轉；另內建的燈光控制器更省去了需要額外控制器的不便利性，讓玩家能夠輕鬆設定燈光模式、速度及顏色。亦可連動支援5V主板RGB軟體，創造炫麗色彩。

(工商 )