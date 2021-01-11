全球第二大棕櫚油生產國馬來西亞，11日最新數據，當地上個月的棕櫚油庫存量，下跌至13年最低水位。由於需求強勁，大馬棕櫚油2021年庫存量，預估維持低存量。

馬來西亞棕櫚油管理局（MPOB）最新統計，2020年12月的棕櫚油庫存量大減19％至126萬噸。同時，創下自2007年7月以來，最低的單月庫存量。13年前的當時，最低則為131萬噸。

棕櫚油出口激增24.7％至162萬噸，產量則減少10.6％至133萬噸。同時，進口量則從2020年12月的112,663噸，增家超過一倍至282,058噸，並創下新高紀錄。

路透社調查指出，12月庫存下降12％至122萬噸。產量下降11％的同時，出口增加15％。

因此，預計12月出口將增加，因為棕櫚油產品將徵收出口稅。在 免稅環境下，馬來西亞棕櫚油在價格上，比競爭對手印尼更有競爭優勢，但侵蝕棕櫚油煉油廠的利潤。

大馬官員表示，由於中國大陸需求強勁與印度實施較低進口關稅，馬來西亞棕櫚油庫存量，預計在2021年還是維持低存量。由於反聖嬰現象（La Nina），導致傾盆大雨源源不絕，預計2021年全球棕櫚油供應量也很吃緊。

(時報資訊)