元旦假期剛過完，接下來將迎接農曆春節假期，由於各國邊境仍處封鎖狀態，使得國旅需求居高不下。網家(8044)統計旗下PChome旅遊2020年12月較2019年同期國內訂房數成長40％，以雙人房最為熱門，熱銷價格區間落在3,500至4,500元。

PChome旅遊指出，1月20日後迎來學生寒假，出遊機會增加，尤其以親子、家族同遊的行程受到青睞，同時接著2月後進入農曆春節假期，因邊境封鎖關係今年民眾全湧向國內旅遊。

PChome旅遊公布「前三大熱門旅遊城市」，分別為交通便利、美食、景點豐富多元的台北、台中及台南地區，又以「體驗活動、季節限定自然美景」最受消費者歡迎。

台北許多飯店業者搶搭寒假、春節熱潮推出超優惠方案，讓消費者以划算的價格體驗五星級飯店食宿，而近郊地區如陽明山、北投、九份老街等景點亦吸引大批民眾前往，今年為振興觀光旅遊，3月底前限時開放，站上推出「陽明藍寶石湧泉、絹絲、淞溪雙瀑一日行」行程。台中則推出櫻花祭限定行程「繽紛武陵、山中瑞士梨山二日遊」造訪擁有獨特景觀的福壽山農場及武陵農場。看準消費者年末國旅、聚餐需求高，PChome旅遊推出5％的限時優惠活動。

近期低溫特報頻繁，泡溫泉是許多人冬季放鬆必備行程，帶動泡湯券買氣浮現，其中又以北投、烏來最為熱門，溫泉會館的泡湯券銷售也是一路長紅。此外，接近尾牙旺季，因應政府2020年底推出「秋冬防疫專案」政策，許多企業取消大型尾牙餐敘，改以各部門舉辦「微型尾牙」為主，讓PChome旅遊2020年12月餐券銷量較前月(11月)暴增10倍，買氣熱絡。

(時報資訊)