興櫃餐飲公司乾杯（1269）去年12月自結合併營收3.05億元、僅年減0.52％，創去（2020）年全年單月營收最高紀錄，累計1至12月自結合併營收28.02億元，年減12.76％，為歷史第三高，若將2019年底出售子公司乾杯速食100％股權從營收中剝離，對比2019年營收28.97億元，僅下滑3.27％。

展望後市，第一季有寒假、農曆春節與情人節假期帶動聚餐效應，乾杯營運可望持續升溫。另外，乾杯今（2021）年將積極加速展店步伐，預計再展5至10家店舖，隨店數增加，集團營運可望增溫。

受疫情影響，乾杯2020年上半年營收受到衝擊，下半年乾杯集團海內外店舖營運強勁回升，帶動下半年營收對比前（2019）年同期成長6.6％（不含乾杯速食），顯示營運狀況更勝以往水準。此外，乾杯集團也積極拓展營運新路，不僅跨進B2C零售市場，推出自有生鮮電商平台「乾杯超市」，以及頂級寵物品牌「乾杯汪汪」進軍毛孩市場，更推動集團會員制紅利回饋制度「KANPAI GO！CLUB」，不到半年會員數已突破15萬人，同時還與樂事、統一超商推出多款聯名商品，製造話題吸客，全年度營收仍交出28.02億元的亮眼成績，顯示成長動能更加強勁。

12月是餐飲業傳統旺季，乾杯集團旗下乾杯、老乾杯、黑毛屋本家等品牌均推出聖誕跨年套餐，其中乾杯燒肉居酒屋與老乾杯推出聖誕跨年套餐分別熱賣超過5,000套，黑毛屋本家三間分店則賣出近300組套餐，加上12月31日跨年夜，位於一級戰區的各分店均延長或加開營業時間，帶動業績較去年成長近10％。

受到全球疫情影響，國人無法出國跨年，年底聚餐慶祝需求比起往年更加熱絡。掌握跨年倒數商機，乾杯集團旗下和牛47及麻辣45兩大品牌加入高樓景觀餐廳的煙火戰局，不僅延長營業時間、加開場次，更於31日當天特別推出限定套餐，讓消費者搭配超近距離觀賞台北夜景與101倒數煙火秀，不僅成功帶動業績較上月成長，更創全年單月營收最高紀錄。

乾杯集團歷經三年時間盤點店舖進行汰弱留強，於去（109）年底已成功轉型為「牛肉（和牛）企業」，今年將積極加速展店步伐，預計再展5至10家店鋪，並宣布自3月1日起，推出全新徵才計畫招募計時員工，以「時薪最高上看240元」的優渥條件，期望培養更多優秀的餐飲界人才。同時推出「乾杯之星培訓計畫」，主打「計時社員起薪200元」，預計再開出百位職缺，挑戰餐飲業最高時薪。

(工商 )