受制年末配合ERP系統轉換而提前進行盤點作業，永裕（1323）2020年12月營收3.01億元，月減3.89％，年減7.44％，但仍拉升第四季營收9.09億元，攀去年季度高點。受惠客戶深耕網購市場帶動需求熱絡暨高端新品陸續投入量產及強化兩岸精實管理，永裕近四月營收皆有近3億元表現，法人估計單季獲利可望有2位數季增表現。

永裕表示，面對ESG投資浪潮，數年前即開始佈局，提升材料研發創新競爭優勢，已將相關Bio生質塑料、PCR改質複合材料、減碳複合材料等環保材的開發、替代料、減重瓶與回收材的改質再利用等之研發成果行銷予客戶，並已陸續出貨中，有助擴大耕耘綠色經濟，提升永續動能。

永裕2020年營收34.05億元，年減6.51％。雖然面臨新台幣升值的干擾及主要經濟體面對疫情蔓延的嚴峻態勢，持續實施各項新冠肺炎防疫措施，限制或禁止群體活動，將會影響消費市場的購買力道，市況仍存在諸多不確定性，但在產品組合優化下，有機會帶動EPS貼近2019年3.18元成績。

永裕指出，浙江新廠第一期工程已順利推進中，整體規劃將配合客戶產能需求及修整硬體、製程增建，預計完工、投產的時程將延緩至2022年首季完工、2022年第二季投產，營業面、生產端同時也為此新廠陸續加溫，積極佈局。

中國市場除擴大現行滴眼劑容器產線，增設的中國動物疫苗品容器產線，已順利進入量產，並鎖定該等產業之龍頭廠商深耕，新增含藥級日化容器系列及劑型開發，後續料可注入高端生技包材的行銷能量。

(工商 )