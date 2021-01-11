倫元投顧分析師陳學進表示，台股開低走高，加權指數再創新高，終場上漲93.35點，漲幅0.6％，收在15,557.30點；櫃買指數亦同步上漲1.87點，漲幅1％，收在188.89點；三大法人進出方面，外資轉賣15.87億元，投信轉買2.62億元，自營商賣超5.75億元，惟外資法人於台指期賣超2,372口多單，累計淨空單部位為18,844口，心態呈現謹慎中性偏多不變。

展望後市，就經濟面而言，隨疫苗報喜，並於各地陸續施打後，市場預期2021年全球經濟，將可望展現強勁復甦。而觀察資金面，各國政府、央行為挽救經濟，勢必將不斷推出經濟刺激方案及基礎建設計畫。

而就整體量價結構角度觀察，目前仍未出現爆量長黑、島狀反轉型態，且10日線、月線、季線、半年線及年線等短中長期均線，亦呈現多頭排列向上。此外，加上3、4千億幾乎已呈常態、散戶心態偏空、恐慌指數持續處於21.56點低檔。因此，只要多方架構未遭破壞，建議投資人持續逢低偏多操作。

個股方面，本周納入投資組合的精星，集團加持、營運看俏，產業及基本面處於成長趨勢，配合內外資法人心態積極偏多下，只要量價不失控，預期後市仍有上漲機會。

選股方面，目前多方仍圍繞於AI、5G及電動車等主軸，加上矽晶圓、被動元件、記憶體、網通、ASIC設計、設備股、車用零件、塑化、鋼鐵及航運等族群持續輪動，顯見台股後市仍持續看好。

(工商 )