元旦假期剛過，農曆春節假期在即，由於各國邊境仍處封鎖狀態，消費者無法出國旅遊，紛紛轉往安排國內旅遊，使得國旅需求居高不下，帶動網路家庭（8044）PChome旅遊12月較2019年同期國內訂房數成長40％，以雙人房最為熱門，熱銷價格區間落在3,500至4,500元。此外，入冬後氣溫持續創新低，許多消費者安排泡湯暖身放鬆，帶動站上近兩週（12/23-2021/1/5對比12/9-12/22）泡湯券銷量成長2倍。

PChome旅遊指出，1月20日後迎來學生寒假，出遊機會增加，尤其以親子、家族同遊的行程受到青睞，同時接著2月後進入農曆春節假期，因邊境封鎖關係今年民眾全湧向國內旅遊，進一步公布「前三大熱門旅遊城市」，分別為交通便利、美食、景點豐富多元的台北、台中及台南地區，又以「體驗活動、季節限定自然美景」最受消費者歡迎。

此外，年末聚餐多，且接近尾牙旺季，因應政府去（2020）年底推出「秋冬防疫專案」政策，許多企業取消大型尾牙餐敘，改以各部門舉辦「微型尾牙」為主，讓PChome旅遊近一個月（2020年12月）餐券銷量較前月（2020年11月）暴增10倍，買氣熱絡。

(工商 )