行政院日前規劃「豬肉儀表板」公布進口豬肉數量，今日媒體揭發「豬肉儀表板」資訊錯誤，自元旦以來已經進口300公噸，而儀表板卻仍然掛零。國民黨主席江啟臣今晚在臉書發文，怒轟蔡政府失守，強調「拒吃萊豬只剩全民公投能阻擋！」

江啟臣說，民進黨政府開放前主張「產地標示」讓民眾自由選擇。但從1月至今，接連被民眾發現產地標示錯誤，產地標示不是萊豬標示，已經無法讓民眾自由選擇，現在開放進口後連產地標示都做不到，產地標示的政策已經失守。

他說，豬肉儀表板的功能就是要讓「資訊透明」，但從1月4日已經開始有進口肉品入關，卻直到1月11日仍未更新，豬肉儀表板不但喪失原本的功能，更讓信任政府的民眾接收到錯假資訊，豬肉儀表板反變成政府的掩蓋資訊的「遮羞布」。

江啟臣強調，蔡政府規劃的配套措施接連失守，政府靠不住，我們只能靠自己，國民黨已經發起反萊豬公投，我們一起努力讓公投成案，在今年8月28日用選票，守護我們的食安！

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(中時 )