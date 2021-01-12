警方深入軍營，培訓反詐騙「種子教官」，希望有效降低詐騙案件的發生率。（警方提供）

胡淑淨分局長前進金防部，向官兵分析各種詐騙類型和常見手法。（警方提供）

金門警方統計分析，軍人是詐騙集團最常下手的目標。金城警分局長胡淑淨親自領軍前進金防部，以「被詐騙的感覺、像極了愛情」為主題與國軍官兵開講，獲得熱烈回響。

金城警分局指出，經統計金門地區遭到以「假交友／介紹投資」及「假交友／色情應召」詐騙的案件占總體的1／3，其中又以「軍人」被騙的比例最高，可說是穿迷彩服的男人，已是詐騙集團最常鎖定下手的目標。

金城警分局長胡淑淨昨偕偵查隊宣導大使莊昀典進入軍營，以「被詐騙的感覺、像極了愛情」為主題，對金防部砲兵群野戰混砲營的國軍弟兄進行反詐騙宣導，深入分析各種詐騙類型和常見手法。

在開講過程中，胡淑淨還對著臺下的阿兵哥問道：「猜猜金門地區哪個部隊遭詐騙的人數最多？」，雖然未直接給出答案，卻引來大家熱烈討論，現場氣氛十分熱鬧。

胡淑淨表示，此次金防部砲兵群野戰混砲營各單位均有派員參加，並擔任「種子教官」回去擴大宣導成效。金城警分局也將持續分析轄區各項高發性詐欺案件，並針對高風險受騙族群進行專題式宣導講座，希望有效降低詐欺案件的發生率。

(中時 )