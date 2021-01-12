福特汽車周一公布南美洲的業務重組計畫，將停止在巴西的汽車生產。福特表示，這些行動包括關閉三家工廠，料將導致41億美元的稅前費用。

福特汽車表示將提列約25億美元的現金費用，主要在2021年提列，將用於員工離職、解僱、安置與其他支出。此外，福特將為應收稅款與加速折舊與攤銷提列約16億美元的非現金沖銷。在這些費用中，約25億美元預計於2020年提列。

受此消息激勵，福特汽車周一股價逆勢上漲3.33%，收在9.30美元。過去一年該公司股價下跌約1%，市值約為362億美元。

福特在巴西的事業已經超過一個世紀，但近年來南美地區與當地業務一直不太穩定。截至2020年前三季，福特在南美洲已損失3.86億美元。該公司2019年在南美洲損失7.04億美元。

福特執行長法利（Jim Farley）在聲明中表示，這次的重組是「非常困難、但必要的行動，將建立一個健康、可延續的業務。」

包括南美市場在內，福特汽車正積極評估與重組其全球業務。該公司試圖落實前執行長哈克特（Jim Hackett）於2018年啟動的110億美元扭轉營運計畫。福特希望透過達成8%的經調整後之稅前息前利潤來提升獲利能力，並創造歷久不衰的調整後自由現金流。

根據重組計畫，巴西卡馬薩里市（Camacari）與陶巴特市（Taubate）工廠將立即停產。但福特表示，一些零件將持續生產幾個月，以支援售後銷售的庫存。位於巴西美景市（Horizonte）的另一座工廠將運作到第四季。這次的重組預計將影響約5,000名員工。

不過，福特強調公司並未退出市場，將透過外包給阿根廷、烏拉圭和其他市場的工廠，繼續在巴西銷售汽車。此外，福特亦將保留其南美總部、產品開發中心，以及巴西的試驗場。此外，作為重組計畫的一部分，福特將擴大南美洲的連網與電動車產品供應。

(時報資訊)