自動化量測設備大廠致茂(2360)去年回復成長力道，2020年合併營收155.32億元，年增11.67%；展望今年隨著AIoT帶動的高速運算晶片需求大幅提升，加上電動車持續看好，有利公司今年業績持續成長。

業外方面，致茂先前公告出售廠房予凌華，處分利益約10.9億元，有機會在今年認列，也將推升致茂今年獲利表現。

致茂去年受惠半導體/Photonics測試解決方案業務成長，去年營運逐季上揚；2020年第四季營收41.77億元，比去年第三季微增0.55%。去年前三季合併營收為113.54億元、年增約20%，稅後淨利約為16億元、年增31%，EPS為3.92元，其中，第三季單季EPS為1.39元。法人評估，公司去年第四季獲利維持高檔，去年致茂EPS估在5元以上。

展望今年，隨著AIoT趨勢帶動的高速運算晶片需求與應用大幅提升，將有助於致茂在半導體相關測試設備營收持續成長，加上電力電子檢測設備在電動車相關量測應用明顯增長帶動，法人持續看好致茂今年營運，預估今(2021年)年營收、獲利將持續成長。

致茂的半導體產品成長主要來自IC產品的可靠性測試相關設備等，若未來AR市場應用提升，將帶動3D感測測試設備需求提升。

致茂的量測及自動化檢測設備應用領域持續多元化，目前電動車相關以及5G相關應用佔量測及自動化檢測設備業務營收比重，合計已佔一半以上。電動車以及5G應用的成長趨勢持續，將挹注公司業績成長。

(時報資訊)