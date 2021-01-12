台北市河濱公園內迎風、觀山、美堤、福和、景美、成美右岸和左岸等7處堤壁塗鴉區，已在全部塗刷完成，恢復空白牆面，北市水利處歡迎市民朋友前往利用，揮灑創意，畫好畫滿，不用怕被罰款。

為求河堤視覺多變且維持新貌，目前在河濱公園內共有7處大型塗鴉牆，水利處以每4個月為1期，在每年4月、8月、12月會重新塗刷塗鴉牆面恢復空白後再開放市民創作，也就是說在塗鴉牆上的作品最長可以保持4個月供他人欣賞。

不過，水利處也強調，但若塗鴉內容有不雅文字、圖案及政治性語言字體，仍會即時加以清除，希望藉由不斷更新，提高民眾一試身手的機會，並且常保堤防景觀的整潔與亮麗，更能提升河濱親水性效益。目前全市河濱公園塗鴉區牆面已重新漆白，歡迎市民朋友踴躍前往塗鴉，另外特別提醒市民朋友，原百齡右岸河濱公園中山橋下塗鴉區，因鄰近中山橋歷史建物舊址，取消開放塗鴉牆。

此外，水利處提醒民眾在未公告開放塗鴉地點非法任意塗鴉會遭到取締處罰，北市環保局依據《廢棄物清理法》「汙染地面、池塘、水溝、牆壁、樑柱、電桿、樹木、道路、橋樑或其他土地定著物。」除要求行為人清除外，並可處1200元以上、6000元以下罰鍰，從重處罰。若民眾有發現非法任意塗鴉影響市容，可撥打市民當家熱線1999檢舉。

(中時 )