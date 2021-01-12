台灣環境保護聯盟針對全國22縣市進行「2019永續環境施政」評比，11日公布最新評比結果，台中市在「能源轉型及氣候變遷」、「公害防制及公共設施」、「國土規劃及生態保育」、「環境管理」及整體「環保永續環境施政」5項指標，全獲A級優良，與台北市、新北市，並列全國第一。台中市長盧秀燕12日在市政會議，公開感謝市府同仁及市民努力，讓環保日漸進步，獲得佳績。

盧秀燕12日主持市政會議時表示，該聯盟評比2019年各縣市表現，台中多項指標自2018年B級，進步為A級，感謝市府工作同仁的努力，及市民配合，讓台中環境保護成果日漸進步，獲得良好成績。

台中市環保局表示，盧市長上任後，推行「藍天白雲行動計畫」啟動24項策略、對症下藥解決空污，全力發展綠能，永續宜居台中，讓台中市PM2.5平均排放濃度，從107年18.8微克、降至108年17.7微克，109年再降至15.4微克，改善幅度近二成，接近國家空氣品質15微克標準，市府將持續努力改善空污，提供市民良好環境品質。

台中市環保局指出，該聯盟評比已邁入第五年，此次有3縣市達5A等級（整體環保永續環境施政及四項指標），分別為台中市、台北市及新北市。

市府將持續推動環境改善工作，除要求大型固定污染源減煤減排外，也推動專案稽查及科技執法，包括燃煤鍋爐轉型、建置雲端影像智慧辨識平台監控工廠排污，及加強跨縣市空污治理等，以環保永續為目標，朝「富市台中 新好生活」邁進。

(工商 )