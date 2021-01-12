為協助廠商搶攻龐大5G商機，2021年「台北國際電子產業科技展」(TAITRONICS) 及「台灣國際人工智慧暨物聯網展」(AIoT Taiwan)規劃以5G應用為主軸，徵集關鍵零組件及AIoT應用解決方案業者，將於10月20日至22日在台北南港展覽1館展出。

全球知名管理顧問公司麥肯錫(McKinsey & Company)在2020年5G時代(The 5G era)研究中指出，在B2B領域中，5G IoT應用產值在2030年前預計將成長至100億美元，5G應用廠商及電子元件製造商都將因此受惠。

緊扣5G產業智慧應用的AIoT Taiwan展，探討雲端與邊緣運算、人工智慧與機器學習等趨勢科技發展，透過展示智慧服務在製造、醫療、居家、電子商務、無人載具與機器人等領域的解決方案，呈現5G時代數位創新與數位轉型的無限動能。此外，展覽納入智慧能源管理、再生能源等主題任。

同期舉行的第47屆TAITRONICS展，規劃設置電子零組件、電機及自動化設備、儀器儀表、電池與電源供應器等展區，首度增加的照明科技主題，將結合Micro LED、固態照明等技術發表與產品展示。

由外貿協會與電電公會共同主辦的TAITRONICS與AIoT Taiwan展，將再度攜手「台北國際光電週」、「台灣國際雷射展」及「台灣電路板產業國際展覽會」，以「台灣國際電子製造聯合展覽會」模式同期於台北南港展覽1館舉辦，串聯電子製造產業上、中、下游，提供買主一站式購足服務，實現跨領域合作機會。

外貿協會表示，延續2020年虛實整合(OMO，Online-Merge-Offline)模式，TAITRONICS及AIoT Taiwan將以實體展覽搭配線上新品發表會、展場直擊、視訊採購洽談會等活動，在疫情發展未明情況下，持續協助參展的國內外廠商跨越時空限制，運用數位科技鏈結全球買主。兩展將自1月12日開放線上報名，5月31日前報名有攤位費優惠。

(時報資訊)