台中市長盧秀燕12日在市政會議前頒獎表揚第二屆優良採購人員5名、優良採購案件5案，這屆「優良採購人員及採購案件」自各機關及區公所於去年度推薦的26名採購人員及16件採購案件中脫穎而出，盧秀燕肯定其專業表現，期勉每一名同仁都能更精進、服務更多民眾。

市府祕書處長顏迺倫表示，此次是第二屆辦理「優良採購人員及採購案件」選拔，各機關及區公所均踴躍提供推薦資料，經過專業評審委員審慎討論，獲優良採購人員獎項包括水利局黃國珽、祕書處吳思涵、台中市新建工程處謝旻志、文化局薛苑玲、神岡區公所馮漢城。

優良採購案件包括北區區公所「台中市北區興進綠園道環境改善工程」、台中市生命禮儀管理處「106年度大甲殯儀館遺體冷凍室設備汰換整建等統包工程」、運動局「台中市梧棲區運動跑道整修工程」、法制局「台中市政府調解行政作業管理系統建置」、祕書處「台中州廳歷史建築(文書倉庫)緊急防護工程」。

祕書處指出，這次能夠獲評為優良採購人員或優良採購案件者，共同特點是能夠善用政府採購法機制，以專業、嚴謹態度進行採購作業，辦理採購作業過程中即使遭遇各種複雜困難狀況，也能依法克服順利完成採購。

獲得優良採購人員的水利局正工程司黃國珽，辦理採購年資已有12年，所督導及承辦採購案件多樣複雜，但都能發揮專業，同時兼顧效率、品質及履約管理，順利完成任務，他也曾獲得中央獎項肯定。

另同樣獲得優良採購人員的祕書處股長吳思涵，也盡心盡職完成多項採購業務。

祕書處表示，這次得獎的採購案件在規畫時選擇適當採購方式，履約階段均能克服各項複雜的挑戰，有效完成履約標的，最終成果將有助於提升市民生活品質、提升市府便民服務。

(中時 )