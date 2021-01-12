台灣環境保護聯盟針對全國22縣市進行「2019永續環境施政」評比，公布最新評比結果，台中在「能源轉型及氣候變遷」、「公害防制及公共設施」、「國土規畫及生態保育」、「環境管理」及整體「環保永續環境施政」5項指標，全獲A級優良，與台北市、新北市並列全國第一；市長盧秀燕12日在市政會議感謝市府同仁及市民努力，讓環保日漸進步，獲得佳績。

盧秀燕說，台中市推行「藍天白雲行動計畫」啟動24項策略、對症下藥解決空汙，全力發展綠能永續宜居台中，讓台中PM2.5平均排放濃度從2018年18.8微克、降至2019年17.7微克，2020年再降至15.4微克，改善幅度近2成，接近國家空氣品質15微克標準，市府將持續努力改善空汙，提供市民良好環境品質。

環保局長陳宏益說，推動專案稽查及科技執法，包括燃煤鍋爐轉型、建置雲端影像智慧辨識平台監控工廠排汙。

陳宏益表示，該聯盟評比已邁入第五年，此次有3縣市達5A等級，整體環保永續環境施政及四項指標，分別為台中、台北及新北。

市府強調，持續推動環境改善工作，除要求大型固定汙染源減煤減排，推動專案稽查及科技執法，包括燃煤鍋爐轉型、建置雲端影像智慧辨識平台監控工廠排汙、加強跨縣市空污治理等，以環保永續為目標，朝「富市台中、新好生活」邁進。

(中時 )