雖然美股四大指數在近期持續創歷史新高，然美股有四大優勢，包括：總體環境復甦、企業獲利年增率回升、政策支持，加上資金面仍寬鬆下，美股後市仍有持續攻高的機會，但投資人仍得留意一些風險，因此，定期定額投資可降低投資風險。

台新智慧生活基金經理人蘇聖峰表示，就基本面分析，美國去年12月美國製造業數據顯示生產端、訂單與聘僱狀況皆佳，企業獲利向上修正的趨勢也延續，疫情後家庭消費信心與能力回升，產業面主動回補庫存的動能增強，終端提價能力提高，將進一步帶動企業資本支出增加，在各項經濟數據皆呈現良性循環下，分師師估計2021年美股EPS年增率將高達20％。

中租基金平台副總經理蘇皓毅指出，根據 LPL Financial 統計，在大於30％跌幅的空頭市場後，接續的新多頭市場第一年平均漲幅高達40.6％，第二年延續漲勢平均達24％，此兩年期間內累積漲幅範圍約在58％~95％。去年美股因疫情出現最多35％跌幅，S&P500指數自3月低點累積至年底漲幅逾71％，預期股市在2021年仍將會有亮眼的表現。

資本集團也表示，危機不定時會發生，並且快速地為市場帶來轉變，而如此急遽的變化讓所有投資人都強烈的感受到身處於動盪之中。後疫情時代的經濟將與2020年2月疫情發生前的情況截然不同。未來經濟將更具效率和活力，但市場將同時出現贏家和輸家。

資本集團認為，如果美國到了2021年年中能迅速為數以百萬計的民眾接種疫苗，那麼美國經濟增長有望按年增長約3％，這將是過去十年美國最強勁的國內生產總值增長水準之一。

雖然多數法人看好美股中長線看好，蘇聖峰指出，投資人仍需留意一些風險，其中較大的變數為第二季後通膨與利率上揚壓抑價值面，對於基期不利，恐將導致美股回檔修正，不過，基於貨幣寬鬆、紓困與財政刺激政策仍在，市場最終仍將震盪向上，因此，建議採取定期定額投資，降低波動風險。在類股布局上，短線車用、手機、記憶體、設備等半導體續強；軟體類股偏貴但修正後逢回仍可擇機佈局；基準醫療相關熱度增加，唯波動大需留意進場時點；隨經濟回溫預期不變re-open概念亦建議逢低加碼。

(工商 )