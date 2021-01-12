路透社今日引述消息人士稱，北京正考慮徹底改變香港政治制度，包括修改立法會選舉制度，以進一步打擊民主派的影響力，料今年9月立法會換屆選舉有機會再度延後。未來一年內，北京將推出更多強硬措施，防止香港再出現一年半前的混亂局面。

路透社引述兩名「於香港事務上具有豐富高層經驗，能代表北京利益」的消息人士指出，上周逾50名參與或舉辦民主派初選人士被捕，是北京壓制反對派聲音連串行動之一，後續還有動作。

其中一人指出，北京與香港政府有「實質性」的協調以及推動行動，近日的拘捕是連串行動的一部分，旨在令民主派活躍人士噤聲，「確保香港不會回到18個月前的景象」。他補充：「北京已經忍耐太久了，需要一勞永逸地解決問題。」預期未來「至少一年」內會有更多強硬措施。

該消息人士又指，即使有大規模拘捕行動，北京當局仍不放心，怕民主派未來仍有機會取得立法會過半數，北京官員正討論改革選舉制度，以解決政治結構中的「缺陷」。特區政府本身計劃今年9月5日舉行換屆選舉，但有可能進一步推遲。

另一名消息人士確認，北京正討論改變香港政治制度，並同時思考如何削弱民主派於行政長官選舉委員會中的影響力，「可能動搖整個政治基礎」，但目前未有具體方案。

(中時 )