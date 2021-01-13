宏達電(2498)跨足TWS(無線藍芽耳機)首波市場反應不俗，日前所推出的HTC馬卡龍真無線藍牙耳機，挾其輕巧外型、高續航力以及超值價格等廣受好評，再加碼宣布，推出亮彩新色HTC馬卡龍真無線藍牙耳機「櫻花粉」，預計今(13)日起於HTC網路商店開放預購，預計第一季出貨。

TWS市場2020年因全球受到新冠肺炎衝擊，消費性電子產品銷售受阻，使得原本預期的成長動能略為減緩，故今年整體報復性成長大受期待，故各家耳機大廠、智慧型手機廠等持續積極插旗，並透過ANC(自動降噪)等新功能吸引消費者青睞。

以TWS市場來說，可分為三大領域，包括陸系低階白牌、耳機品牌產品和智慧型手機品牌，其中又以智慧型手機品牌前潛在成長空間最受期待，市面上越來越多智慧機選擇取消3.5mm耳機孔，都成為TWS的潛力市場，全球智慧型手機總量逾50億支，相對目前的TWS數量，滲透率不到1成，故未來成長空間仍大有可為。

宏達電於2020年末推出真無線藍牙耳機，一推出即受網友好評，重低音立體音效及清晰音質等表現，都為消費者所喜愛；此外，單耳雙耳模式能無縫切換也受肯定，可依照個人的需求將左右耳機獨立分別與不同裝置配對使用。

宏達電馬卡龍真無線藍牙耳機搭載藍牙5.0 晶片，具有低延遲及長距離覆蓋優勢，連接穩定並可與手機隨時隨地保持同步。此外還配備400mAh大電力充電盒，可提供全天長效24小時強勁待機續航力。

HTC馬卡龍真無線藍牙耳機共推出亮彩四色－櫻花粉、薄荷綠、香草白及可可黑，建議售價為999元，新色「櫻花粉」於1月13日起於HTC網路商店開放預購，預計於第一季季末出貨。

(時報資訊)