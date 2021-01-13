美國國務院宣布，為了確保交接程序，取消所有官員出訪計畫，新北市長侯友宜13日被問到此事時表示，任何國際關係尤其外交緊密的國家，他永遠相信，只要不斷靠自己國內團結、努力自立自強，才能贏得國際間尊重，外部因素很難控制，內部因素可以自己掌握、可以強化，讓國際間看見中華民國、看見台灣。

侯友宜說，他在新北當市長，最重要跟國際大城市從經濟、文化、教育與市政建構起優質橋梁，從地方到中央，大家用這樣心情團結在一起，面對挑戰毫無懼怕，才是最重要的王道。

(中時 )