美大使取消訪台 侯友宜：國內團結才能贏得國際尊重 10:412021/01/13 中時 葉德正 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 美大使取消訪台 侯友宜：國內團結才能贏得國際尊重。（葉德正攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 美國國務院宣布，為了確保交接程序，取消所有官員出訪計畫，新北市長侯友宜13日被問到此事時表示，任何國際關係尤其外交緊密的國家，他永遠相信，只要不斷靠自己國內團結、努力自立自強，才能贏得國際間尊重，外部因素很難控制，內部因素可以自己掌握、可以強化，讓國際間看見中華民國、看見台灣。 侯友宜說，他在新北當市長，最重要跟國際大城市從經濟、文化、教育與市政建構起優質橋梁，從地方到中央，大家用這樣心情團結在一起，面對挑戰毫無懼怕，才是最重要的王道。 江啟臣布局黨內高官 侯：團結一心最重要 防院內感染 侯友宜下令落實醫院查核 (中時 ) #侯友宜 #團結 #國內 #贏得 #國際間 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 中鋼今開2月內銷盤價 穩健調漲 04:102021/01/13 產業．科技 喊話蔡英文兌現承諾 侯：萊豬標示清楚 14:522021/01/12 政治 蔣萬安提案 返還威權沒收財產 04:102021/01/13 焦點要聞 林口東湖國小 明年先招280名新生 04:102021/01/12 地方新聞 新北林口興建東湖國小預計2023年完工 09:392021/01/12 區域情報-新北 中國警告美方 勿在危路越走越遠 04:102021/01/13 焦點新聞 新澤西州眾議會通過決議 支持台美洽簽BTA 05:332021/01/13 政治 三峽興隆宮媽祖廟重建 預計5年後完工 16:452021/01/12 生活 PayPal搶下 陸首家外資控股支付 04:102021/01/13 全球財經 返台暴增 新北推防疫旅館緊急申請平台 09:352021/01/13 生活 拜登對台 有自己的看法 04:102021/01/13 時論廣場 政治熱門新聞 【臨時喊卡】台遭克拉芙特放鳥 前駐美組長爆幕後藏鏡人 - 政治 【臨時喊卡】克拉芙特不訪台 游盈隆爆不尋常 - 政治 聲量王不是韓國瑜 媒體人曝新一代「藍營空軍總司令」誕生 - 政治 國民黨秘書長不接要選台北市長？連勝文：爸爸跟我談了2件事 - 政治 【臨時喊卡】訪台突逆轉 吳斯懷爆五關鍵示警：風暴正在形成 - 政治 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。