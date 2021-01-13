美國新澤西州眾議會11日無異議通過友台決議，支持美台加強經貿關係、洽簽雙邊貿易協定（BTA），並重申支持台灣有意義參與世界衛生組織（WHO）等國際組織。
新澤西州眾議會第AR145號決議案由卡拉賓查克（Robert Karabinchak）、代議長強生（Gordon Johnson ）與多數黨黨鞭切拉瓦洛蒂（Nicholas Chiaravalloti ）等州眾議員提出，美東時間11日以75票贊成、0票反對通過。
根據決議文，台灣是新澤西州第5大亞洲出口市場，逾100家台資企業投資新澤西州，協助當地創造就業機會，台灣移民對新澤西州多元性、蓬勃國際文化與經濟發展貢獻卓著。
決議文寫道，中華民國（台灣）政府已表達有意與美國洽簽BTA，這類協定將減輕企業從事跨境生意的負擔，促進數位貿易、智慧財產權保護、技術性貿易障礙等領域的法律調和，並拓寬新澤西州產業進軍台灣市場的道路。
決議文並表示，美國曾協助台灣參與世衛組織、國際民航組織（ICAO）及國際刑警組織（INTERPOL），將繼續支持台灣有意義參與前述及其他國際組織。
台灣與新澤西州1989年締結姊妹關係，自此維持緊密合作關係。台灣2019年成為率先與新澤西州簽署免試互惠核發駕照備忘錄的外國政府；為協助對抗2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎），台灣政府去年向新澤西政府捐贈30萬片口罩。
駐紐約辦事處今天透過新聞稿表示，這份友台決議深具意義，感謝新澤西州眾議會對台灣的友好與支持，期待台美早日展開BTA談判，持續建構互惠、互利的雙邊經貿關係。（編輯：陳政一）1100113
(中央社)
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