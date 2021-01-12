外界傳言國民黨主席江啟臣有意提拔國民黨智庫副董事長連勝文擔任秘書長，並將黨內秘書長李乾龍提升為副主席。對此，新北市長侯友宜表示，只要國民黨能夠團結一心，接地氣與市民站在一起，才是最重要。

侯友宜表示，江主席有他非常清楚的願景，只要國民黨能夠改變創新，團結走在一起，做出人民有感的政策和方向，為2300萬人民一起努力，只要大家一起努力接地氣，讓大家可以走在一起，這才是最重要的。

(中時 )