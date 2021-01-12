江啟臣布局黨內高官 侯：團結一心最重要 14:482021/01/12 中時 蔡雯如 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 針對國民黨主席江啟臣有意提拔連勝文、李乾龍，新北市長侯友宜表示，只要國民黨能夠改變創新，團結走在一起，為人民一起努力，才是最重要。（記者蔡雯如攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 外界傳言國民黨主席江啟臣有意提拔國民黨智庫副董事長連勝文擔任秘書長，並將黨內秘書長李乾龍提升為副主席。對此，新北市長侯友宜表示，只要國民黨能夠團結一心，接地氣與市民站在一起，才是最重要。 侯友宜表示，江主席有他非常清楚的願景，只要國民黨能夠改變創新，團結走在一起，做出人民有感的政策和方向，為2300萬人民一起努力，只要大家一起努力接地氣，讓大家可以走在一起，這才是最重要的。 蔣萬安提返還財產 綠委嘆高招：台北市長超前部署 柯任內最久 北市通過1727億總預算 (中時 ) #團結 #最重要 #在一起 #黨內 #秘書長 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 突破疫情 屏東蘭花封櫃銷美 04:102021/01/12 地方新聞 台壽邀全台祖孫健走 環台1.79圈 04:102021/01/12 金融．稅務 台積電最猛 外資才喊700又見800 12:432021/01/12 財經 2020全台珊瑚約3成死亡 小琉球55％最嚴重 13:232021/01/12 生活 阿諾怒轟 暴衝川粉就像納粹 04:102021/01/12 國際大事 羅智強「公投連署 縱騎台灣」上路 江啟臣：用公投做自己的決定 11:462021/01/12 政治 陸港觀盤－軟體開發、雲端 將是本土化贏家 04:102021/01/12 全球財經 蔣萬安提案修法返還戒嚴不當沒收財產 江啟臣：尊重、開放討論 12:012021/01/12 政治 柯P言而有信贊助反萊豬公車 羅智強按讚 13:132021/01/12 政治 最賺12月 六大壽險狂嗑75億 04:102021/01/12 財經要聞 金與正遭踢出政治局被拔權？專家曝還有重要大位等著她 00:102021/01/12 國際 政治熱門新聞 罷免王浩宇出現這幕 深綠里長吐一句話 網：憂心 - 政治 蔡政府強推萊豬內幕？名醫看完綠內部民調：2大咖慘了 - 政治 蔣萬安提返還財產 綠委嘆高招：台北市長超前部署 - 政治 蓬佩奧解除交流限制要讓台灣去死？ 夏春湧狂酸蔡政府 - 政治 蔡英文怨念超級強 羅智強騎車經過總統府嚇壞了 - 政治 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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