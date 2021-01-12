珊瑚研究學者今天表示，去年是台灣有史以來珊瑚白化規模最嚴重一次，連東北角也首次出現大規模白化的現象；全台估算有約1/3珊瑚死亡，以小琉球周遭海域損失約55%最為嚴重。

台灣珊瑚白化觀測平台今天舉辦「2020年台灣珊瑚大白化」記者會，發表去年夏季珊瑚監測結果，是全台史上第一次珊瑚礁大規模白化，甚至連東北角珊瑚礁群也出現有紀錄以來首次的大白化事件。

中央研究院生物多樣性研究中心博士後研究員郭兆揚表示，台灣自1980年代開始進行珊瑚礁研究、監測，全球在2020年以前曾發生過3次珊瑚礁白化事件，包含1998年、2010年及2016年；台灣僅1998年時有受影響，但範圍未達東北角。

郭兆揚解釋，珊瑚白化可分為6級，研究團隊在全台62個樣點進行調查，最後監測2萬8250株珊瑚中，有31%已經屬於4級以上白化，「等於是宣告死亡」，另外有8%左右屬第3級，還在「住院觀察」，不確定會康復或死去。

推測可能原因，郭兆揚說，去年5月底由南中國海產生的熱水團沿西菲律賓北移，台灣海域從南方開始逐漸被熱水團包圍長達3個月；原本夏季可透過颱風擾動海面降溫，但去年夏季沒有颱風襲台，也失去海水降溫的機會。

郭兆揚指出，以莫拉克颱風為例，雖然造成陸面的災害，但當時海溫也下降10度之多；去年夏季北台灣表層海水溫度平均約攝氏30.5度、南台灣約31度，高於適合珊瑚生長上、下限值18至29度間。

郭兆揚進一步說明，根據調查，小琉球海域珊瑚白化最嚴重，估算損失55%珊瑚，東北角及墾丁損失約30% 、澎湖及綠島約20%；這也是首次東北角珊瑚的大白化事件，以野柳、外木山、基隆嶼及鼻頭角漁港最嚴重。

島人海洋文化工作室負責人蘇淮表示，往年小琉球夏季或多或少會出現部分白化的珊瑚，但範圍不大，去年是第一次看見「整片雪白珊瑚礁」，也是他「潛水10 餘年來未曾見過」。

台灣珊瑚白化觀測平台召集人陳昭倫表示，此次調查因研究人力不足，因此未納入蘭嶼、東沙群島等地區，但有資料顯示當地也出現珊瑚白化的現象。

陳昭倫呼籲各界減少碳排放量，若2030年能降至2016年的一半，2050年就有機會達淨零碳排，控制地球升溫在1.5度內；不然熱帶海域的珊瑚礁「可能會是第一個在本世紀末前消失的生態系」。（編輯：方沛清）1100112

(中央社)