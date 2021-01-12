花旗環球甫調升台積電財務預期，給出突破700元的樂觀情境股價預期，聯博資產管理（BERNSTEIN）最新加入戰局，升評「買進」、更喊出令人吃驚的800元目標價，締造新猷。

近年來，隨台股半導體族群能見度愈來愈高，外資連連關注台股投資機會，尤以台積電、聯發科最獲青睞。

BERNSTEIN指出，儘管台積電股價已經上漲大段，但可以肯定的是，在科技發展前提下，全球都需要先進的半導體晶圓代工製程，放眼領導級廠商，也只有台積電能提供相關服務，英特爾很可能在2023年轉向台積電3奈米製程，超微（AMD）也將跟進，這會帶給台積電更大上檔空間。

至於市場擔心南韓三星造成台積電的競爭壓力，BERNSTEIN倒認為言過其實，主要原因在於三星的技術已經落後台積電，且未來差距至少有三年以上，就算三星可以搶下部分客戶訂單，比重上也低於台積電，因此，台積電的獨霸地位將能延續。

(工商 )