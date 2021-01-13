藝人張韶涵19歲踏入演藝界，無論是歌壇或是戲劇都有不錯的成績，尤其是音樂領域，許多歌迷至今到KTV都會點過往的神曲《遺失的美好》、《隱形的翅膀》等；近日她在節目還原2004年《歐若拉》MV片段，外型幾乎無違和，令網友驚艷不已。

張韶涵近年將演藝重心轉往大陸，參加大陸音樂綜藝《天賜的聲音》第2季，因應主題「懷念黃金時代」重新詮釋2000年代的金曲，她與胡彥斌、胡海泉、陶喆、孟美岐、陳歡共同拍攝宣傳片，各自唱出自己2000年代的經典歌曲MV片段。

張韶涵選擇重演2004年《歐若拉》，只見她再次留著黑色旁分長直髮，穿上白色飄逸禮服，風一吹隨之起舞冒仙氣，甜美地獻唱「愛是一道光，如此美妙，照亮我們勇氣的未來」，除此之外，MV畫面中的極光、色調也神還原，幾乎做到100%複製，讓許多歌迷彷彿瞬間坐時光機重回當年。

張韶涵重唱17年前的《歐若拉》，網讚根本沒變。（圖／微博@浙江衛視天賜的聲音）

張韶涵重唱17年前的《歐若拉》，網讚根本沒變。（圖／微博@浙江衛視天賜的聲音）

值得一提的是，張韶涵拍《歐若拉》的時候才21歲，17年過去了，張韶涵再度還原當年造型，臉部根本沒有歲月的痕跡，讓許多粉絲紛紛驚呼：「真是名副其實的凍齡女神」、「歲月一定是把張韶涵給忘記了」等。

張韶涵曾在小紅書分享保養祕訣，她對洗臉的水溫、手技很講究，清潔完畢會用保濕噴霧打底，再搽上精華型化妝水、保濕化妝水，最後用保養油按摩鎖水，每一個步驟都要輕薄、力道輕柔，才不會過於油膩又致皺紋。

(中時新聞網)