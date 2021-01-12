新北市教育局12日在文山國中首辦「2021新北教育實驗課程論壇」。（新北市教育局提供）

新北市教育局12日在文山國中首辦「2021新北教育實驗課程論壇」。（新北市教育局提供）

新北市教育局12日在文山國中首辦「2021新北教育實驗課程論壇」。（新北市教育局提供）

新北市教育局12日在文山國中首辦「2021新北教育實驗課程論壇」，以26所國中共43堂的教育實驗課程為基底，推出「青春山海學」的新北課程品牌，利用新北市得天獨厚的山海資源，融入各校特色教學，從在地歷史脈絡和文化基底重塑課程新風貌，讓學生不只學，還能深化在地認同。

教育局長張明文表示，新北市具有豐富的地理環境及文化資產，是學生學習的最佳素材，今年首度結合新北市「青春山海線」的概念，整合國中教育實驗課程為「青春山海學」課程，除了持續依學校周邊自然文化特色，以貼近學生生活經驗為素材發展課程外，更鼓勵學校結合在地文史團隊、產業、社區等資源共同推動課程，讓學生更了解家鄉，培養對這塊土地深厚的感情，進而思索如何傳承及創新在地特色。

坪林國中從帶領學生訪問社區耆老採集故事開始，引領學生採集社區紋理、認識社區景物，以學生視角創作新生入學手冊，並結合蠟染與藍染創作店家故事，形成老街的裝置藝術。坪林國中校長歐志華提到，這些課程都與坪林故事採集團隊合作研發，該團隊的陳科廷身為坪林人，在課程中投注許多對這塊土地的熱情，他說：「我最希望能觸發坪林的下一代看見不一樣的坪林，匯聚更多的力量一起點亮坪林。」

位於台灣最北端的石門國中，結合周邊豐富的自然生態資源設計出老梅綠石槽、踏查石門洞、富基漁港及北觀處的動態探索課程。7年級朱芷瑩說：「以前每天看到老梅社區沿途插畫都沒有感覺，但現在經過都會再三佇足，品味畫中的意涵。」徐子翔則說：「從小只知道海邊的樹長得歪歪的，實地踏查後才知道這裡的風太強，樹要順著風的方向生長，所以歪了一邊，像是被風剪過一樣，所以被稱為『風剪樹』。」

三芝國中的12名學生也到現場分享「絕非『偶』然」的課程，從如何結合海洋教育，到一起縫製布袋戲偶及道具，以及改編西遊記＜大鬧水晶宮＞後再演出的過程。8年級李邦集說：「每次舞動著手中的戲偶時，很多人生的道理也在我的腦海裡浮現，這些課本上學不到的知識，幫助我思索許多人生未來的方向。」

教育局表示，自104學年度起推動教育實驗課程至今已邁入第6年，自104學年度起推動教育實驗課程至今已邁入第6年，投入近5千萬經費，協助各校發展累計240種課程，開設跨領域主題課程1,960班，有5萬8,800位學生受益，議題多元的課程不僅是課程翻轉的基礎，也是各校銜接新課綱的最強動能。

(中時 )