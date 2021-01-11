立法院長游錫堃今日中午邀約「台語漢詩吟唱教學界」及「台語節目傳播界」等19位台語漢詩吟唱教學老師餐敘並指出，國民黨來台後，推行國語、禁說方言，導致台灣本土語言大量流失，如今希望透過台語漢詩推廣，而搭起傳承台語的橋樑。

游錫堃表示，「母語斷，文化滅」，任何文化在地球上消失，都是人類共同的損失。遺憾的是1950年代，當國際開始意識到語言的價值，積極重視少數民族語言保存的時候，台灣反其道而行，導致台語、客語、原住民語等本土語言大量流失，連源自東亞文明唐、宋珍貴的中古漢音的台語漢詩吟唱，也幾乎失傳。

游錫堃指出，現在已經有很多人對台語前景感到悲觀，此由國中小學生身上可以約略知道。雖然近20多年來，國中小有本土語言課程，現在「國家語言發展法」也通過了，「台語電視台」也開台了，但是其前途仍然令大家憂心。

游錫堃說，若從珍貴的「台語漢詩吟唱」教學著手，會不會也是另一個吸引學生學習台語的可行途徑？「台語漢詩吟唱」教學，它可以是文學欣賞，也是台語傳承，更可以是台灣史教學，讓學生從吟唱文學中了解到更多的台灣歷史。

(中時 )