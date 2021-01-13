即將卸任的美國國務卿蓬佩奧今天聲稱，與美國敵對的伊朗，取代阿富汗或巴基斯坦，成為蓋達組織新的「基地」。法新社報導指出，這個說法讓伊朗嗤之以鼻，也被專家質疑。

剩下僅一週時間、美國總統當選人拜登就要宣誓就職之際，蓬佩奧（Mike Pompeo）證實紐約時報（The New York Times）有關蓋達組織（Al-Qaeda）二當家去年在德黑蘭被殺的報導。至於該報稱以色列執行了那次的刺殺行動，蓬佩奧並未做出評論。

蓬佩奧在華府「全國記者俱樂部」（National Press Club）發表談話時說：「蓋達組織有了新的基地，就是在伊朗。」

「我會說伊朗確實是新的阿富汗，因為該國成為蓋達組織地理上的樞紐，但實際情況其實更糟。」

「不像在阿富汗時，蓋達組織當時只是躲在山區，今天的蓋達組織是在伊朗政權的堅定保護下運作。」

蓬佩奧敦促國際社會給予伊朗更大的壓力，並稱（伊朗、蓋達組織）這個所謂的同盟，是「全球邪惡一方的強大勢力。」蓬佩奧曾倡議對伊朗施行全面的制裁，並支持去年狙殺伊朗一名高階將領的行動。（譯者：李晉緯/核稿：嚴思(示其)）1100113

(中央社)