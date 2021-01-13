美國務院發布交取消所有外訪，民進黨國際事務部主任、立委羅致政今表示，尊重美國國務院取消包括國務卿龐培歐等所有官員出訪計畫的決定，對於克拉芙特大使因而無法如期訪台，感到惋惜。

羅致政指出，美國國務院取消所有官員出訪行程，並非針對台灣。台美共享自由、民主、人權等核心價值，我們期待在既有的堅實基礎上，持續爭取美國跨黨派支持，並持續深化台美合作夥伴關係。

美國務院說明，為確保順利交接將取消所有官員出訪計畫，包含原訂訪問台灣的美國駐聯合國大使克拉芙特在內。

(中時 )