國內傳出醫護遭感染成為本案確診案例，國民黨前立委孫大千今在書臉發文質疑說，到底是誰害了台灣的醫護人員？讓他們在沒有施打疫苗的情況之下，還要在第一線和病毒搏鬥，向民進黨政府提出四問。

孫大千要求民進黨政府不要迴避這幾個問題：

第一，陳時中部長早在去年就向國人預告，政府對於疫苗已經進行超前部署，而且早就胸有成竹。那麼，當許多國家都在為醫護人員施打疫苗時，為什麼到現在台灣的疫苗仍然不見蹤影呢？

第二，原本在去年聖誕節前夕，台灣就可以藉由東洋公司取得第一批200萬劑的疫苗，供醫護人員施打。為什麼採購政策一夕翻盤？究竟是東洋公司無能？還是政治力量介入呢？

第三，台灣並不需要一位駐聯合國大使的來訪，但是卻急需一批疫苗，保護第一線的醫護人員。既然民進黨和川普政府兄弟情深，台美關係緊密融洽，為什麼不能夠拜託川普政府協助台灣先取得一批疫苗，讓醫護人員可以優先施打呢？

第四，衛福部改變疫苗採購的合作對象後，究竟要拖到什麼時候才能夠取得疫苗？為什麼不能夠公開透明的給台灣人民一個時程表呢？

(中時 )