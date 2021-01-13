疫情急遽升溫，各地機關政府陸續取消尾牙與摸彩活動，讓從去年苦撐至今的餐廳業者業績雪上加霜，新北市長侯友宜說，疫情不得不取消或延後舉辦尾牙，他鼓勵所有機關改以訂購年菜方式，讓同仁將佳餚帶回家中享用，摸彩也可改採線上舉行，讓疫情嚴峻時刻，兼顧餐廳業績與機關凝聚向心力。

侯友宜說，他從去年疫情升溫後，就提醒機關、學校各單位尾牙能取消的取消，不能取消的就延後，但確實會對所有餐廳造成衝擊。

各地尾牙取消業者苦 侯友宜：改年菜與線上摸彩。(葉德正攝)

侯友宜說，他有看到市府局處非常有創意，把尾牙餐會經費拿來向餐廳訂購年菜，差額部分由同仁自行補足，把年菜帶回家，不僅吃得美味，還能幫助餐廳業者，一舉兩得。

至於大型活動，侯友宜說，很多大型活動室內聚會如侯友宜也說，年終大家喜歡聚在一起摸摸彩，也有局處很有創意改用線上視訊摸彩，都是變通方式還能兼顧防疫。

如果無法採取實名制、掌控人潮，就要停辦延後甚至是縮小規模。而新北燈會到底辦不辦，侯友宜說，距離燈會還有一段時間，會滾動式檢討，延辦、取消或縮小規模都會是選項。

(中時 )