昇貿(3305)營運調整及新產品佈局陸續發酵，2020年第4季合併營收為15.92億元，為2012年第4季以後單季新高，即使有新台幣匯率升值影響，法人預估，昇貿去年第4季獲利可望維持第3季水準，全年獲利有機會創下2016年以來新高，隨著高階產品出貨攀升，昇貿總經理李弘偉表示，今年業績會比去年好。

昇貿2020年第1季營運受疫情影響，單季每股盈餘僅0.1元，不過，公司近幾年優化產品有成，且中美貿易戰客戶組裝廠加快往東南亞及台灣移轉，昇貿泰國及馬來西亞廠區轉單效益挹注，讓昇貿業績自去年第2季回神，並在下半年展現成長力道。

隨著產品佈局發酵，昇貿第3季合併毛利率攀升至13.9%，單季稅後盈餘6932萬元，單季每股盈餘為0.59元；累計前3季稅後盈餘為1.17億元，每股盈餘為1元。

雖然去年第4季受疫情及美元走貶影響，昇貿去年10月及11月合併營收持續站穩5億元大關，12月合併營收更達5.81億元，出貨穩定成長，單季合併營收15.92億元，為2012年第4季以後單季新高，法人預估，昇貿去年第4季獲利可望維持第3季水準，全年獲利可望創下2016年以來新高，整體營運已自前幾年谷底走出。

中美貿易戰組裝廠客戶逐漸加快往東南亞及台灣移轉，未來看好東南亞的發展，除原已在泰國及馬來西亞設廠可立即因應外，昇貿計劃今年將會在越南設立辦公室及服務中心。

展望今年，由於疫情影響營運因素逐漸降低，且疫情催生消費性電子需求仍旺，李弘偉表示，今年業績可望較2020年成長。

(時報資訊)