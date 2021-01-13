反制中國威脅，印度正強化與南亞鄰國及東南亞國家的關係，包括最近與越南舉行安全對話後，將強化兩國軍隊與國防工業技術等合作，也準備與印尼舉行空軍聯合軍演。

印度國防部次長庫瑪（Ajay Kumar）與越南國防部副部長阮志詠（Nguyen Chi Vinh）昨天透過視訊共同主持第13屆印度與越南安全對話。

根據印度國防部聲明，兩人對雙邊正在進行的國防合作表示滿意。雙方一致認為，兩國在國防工業與技術合作取得長足進步，並期待在這一領域有進一步合作。

考量中國威脅，印度正加大與在南海與中國有領土爭端的越南進行軍事合作，除雙邊強化三軍聯合軍事演習外，印度更邀請越南成為印度「印太倡議」7大支柱之一，雙方也已提升為全面戰略夥伴關係。

印度2018年貸款越南6億美元，供越南採購印度武器，越南可能向印度採購的武器包括可攜帶核子彈頭的布拉莫斯（BrahMos）超音速巡弋飛彈，這項武器被專家認為可以改變南海的權力平衡。

印度還提供1億美元貸款為越南建造高速巡邏艇；且為越南蘇愷30（Su-30）戰鬥機及基洛級（Kilo class）潛艦的人員提供培訓，同時為越南提供蘇愷27（Su-27）零件及為越南的米格機進行升級，並在越南建立觀測站，雙方聯合發射衛星等太空科技合作也正在推動中。

庫瑪和阮志詠都同意，雙方在印越全面戰略夥伴關係的架構下，進一步提高兩國軍隊的來往與交流，包括加深兩國三軍和海岸防衛隊間的軍事交流等，且持續推動雙邊海上合作。

印度出版報（The Print）報導，印度也正與印尼強化軍事關係。印尼駐印度大使蘇尤迪普洛（Sidharto Reza Suryodipuro）11日在一場公開演說表示，印尼與印度在安達曼海（Andaman Sea）進行連續17年的聯合巡邏，強化雙邊軍事合作；兩國已舉行過陸軍和海軍的雙邊軍演，兩國空軍不久後也將展開聯合演訓。

蘇尤迪普洛說，過去6年，印尼與印度政府間的聯繫已大大加強，兩國並在2018年把關係提升到全面戰略夥伴關係的水準。

他又強調，印度與印尼現在對印度太平洋地區進行的海上合作有著共同願景。印尼希望與印度、澳洲強化3邊合作，3國的外長很快會就3邊合作召開會議討論。

除此之外，印度也於去年把俄製基洛級柴電潛艇辛杜維爾號（INS Sindhuvir）租借給緬甸海軍，讓緬甸首次擁有潛艦可訓練潛艦戰鬥人員。緬甸過去在軍政府時代，一直在中國強力影響下，印度正透過租借潛艦和對緬甸展開煉油廠等投資，平衡中國的影響力。

印度也正強化與尼泊爾、孟加拉等南亞鄰國關係，這些國家因接受中國援建而逐漸受中國愈來愈大的政經影響。

印度同時透過提供2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）疫苗及投資當地基礎建設方式，強化與南亞鄰國關係。印度昨天也與孟加拉以視訊召開首次警察局長對話，加強在反恐、打擊走私毒品等方面合作。

(中央社)